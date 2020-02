Samsung Galaxy Fold 2: trapelano specifiche e immagini dello smartphone pieghevole

Nonostante il recente annuncio di Galaxy Z Flip, si inizia già a parlare del prossimo smartphone pieghevole di casa Samsung.

In particolare, alcuni leaker (tra cui il solito Ben Geskin) hanno pubblicato su Twitter delle informazioni dettagliate in merito alla presunta scheda tecnica di Galaxy Fold 2. Ebbene, sembra che lo smartphone monti un display principale AMOLED da 7,7 pollici con risoluzione QXGA+ e refresh rate di 120 Hz, uno schermo secondario Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, una fotocamera per i selfie da 10MP, una tripla fotocamera posteriore da 12MP + 12MP (Ultra Wide) + 64MP (teleobiettivo) + DepthVision (ToF) e un processore Qualcomm Snapdragon 865. Tutto fa quindi pensare che ci sia il supporto al 5G.

Molto interessante anche il fatto che Galaxy Fold 2 potrebbe disporre del supporto alla S Pen, rinnovata per l'occasione (che a questo punto potrebbe essere inclusa in confezione). Per il resto, i precedenti rumor descrivevano la possibile presenza di una fotocamera posta sotto allo schermo, anche se le informazioni emerse in merito sembrano essere discordanti. I materiali utilizzati per la costruzione dovrebbero essere acciaio inossidabile e ceramica, mentre le colorazioni sarebbero Gold, Pink, Blue, Black e Silver.

Il form factor sembra essere simile a quello del primo Galaxy Fold, smartphone arrivato in Italia a dicembre 2019. Samsung Galaxy Fold 2 dovrebbe essere annunciato nel mese di luglio 2020, perlomeno stando alle recenti indiscrezioni emerse online. Staremo a vedere.