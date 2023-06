Samsung Galaxy Fold 5: altro che cerniera, la vera sorpresa sarà il prezzo

Mentre le voci di corridoio sulla presenza o assenza di una cerniera next-gen su Galaxy Z Fold 5 si rincorrono da settimane, il nuovo foldable di Suwon potrebbe aver nascosto la sua arma vincente in bella vista.

Non parliamo di pieghe, cerniere o feature esclusive, bensì di qualcosa che sta a cuore un po' a tutti gli appassionati: le tasche.

Secondo alcune voci, infatti, invece di mantenersi in linea o di aumentare il prezzo di listino rispetto alla scorsa generazione - pratica che, ultimamente, si è diffusa a macchia d'olio in tutto il mercato - Samsung potrebbe arrivare a tagliarne il prezzo rendendo il Fold 5 più economico di Fold 4: una prima volta, non solo per Samsung ma anche per il resto del panorama foldable.

A questo punto, partendo dal presupposto che ci dovrebbe essere un miglioramento su tutti i fronti dell'esperienza, a partire dalla resistenza alla polvere e passando per il software, che dovrebbe consentire un passaggio seamless dalla modalità chiusa a quella aperta, il quadro che viene a delinearsi è quello di un dispositivo pieghevole di stampo premium, con un rapporto qualità prezzo in crescendo da una generazione all'altra e che potrebbe seriamente impensierire i competitor più o meno diretti, tra cui il giovanissimo e appena lanciato Pixel Fold di Google.