Il Samsung Galaxy Fold arriva oggi in Italia: si parte da 2.050 Euro

Samsung annuncia oggi che Galaxy Fold, il primo dispositivo Galaxy al mondo con display flessibile, è da oggi disponibile per gli utenti italiani su samsung.com e sui siti online dei principali retailer di elettronica di consumo e degli operatori telefonici.

Presentato ufficialmente in Italia ad inizio novembre e prenotabile già a partire dal 13 novembre, il nuovo device Samsung è acquistabile nel nostro Paese nella colorazione Cosmos Black al prezzo di 2.050 €.

All’interno della confezione saranno presenti gli auricolari wireless Galaxy Buds e una cover protettiva per Galaxy Fold. Inoltre, Samsung riserva una serie di vantaggi esclusivi per offrire ai propri clienti un’esperienza unica con Galaxy Fold. Attraverso Galaxy Fold Premier Service è possibile esplorare le rivoluzionarie funzionalità di Galaxy Fold grazie a un supporto dedicato: gli esperti Samsung saranno a disposizione dei clienti 7 giorni su 7 e 24 ore su 24 al numero verde riservato per descrivere e spiegare nei dettagli le caratteristiche innovative di Galaxy Fold. In aggiunta, per un anno è inclusa Samsung Care+, l’assicurazione lanciata in partnership con Allianz Global Assistance Europe, che copre i danni accidentali come rottura del display o infiltrazioni di liquidi.

Galaxy Fold dà il via a una nuova categoria di dispositivi mobili. È, infatti, dotato del primo Display Infinity Flex da 7,3 pollici al mondo, che si ripiega in un dispositivo compatto con un display esterno da 4.6”. Galaxy Fold offre un modo nuovo e potente per lavorare in multitasking, guardare video, giocare e molto altro ancora, aprendo la strada a nuove esperienze e possibilità.