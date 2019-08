Samsung: il Galaxy Fold potrebbe arrivare sul mercato la prossima settimana

Mentre sul web si parla già di Galaxy Fold 2, Samsung è concentrata sul lancio della prima generazione del proprio smartphone pieghevole, che è stato rinviato a causa dei problemi con il display e la cerniera. Secondo un nuovo rapporto pubblicato dai media coreani, il produttore avrebbe scelto il 6 Settembre come data di debutto.

Qualora il rumor dovesse rivelarsi veritiero, si tratterebbe di una scelta non casuale, dal momento che tra una settimana esatta inizia la più grande fiera europea d'elettronica, l'IFA di Berlino, che a questo punto Samsung potrebbe utilizzare come vetrina per l'inizio della commercializzazione dello smartphone.

Inizialmente presentato lo scorso mese di Aprile, il Galaxy Fold non è praticamente mai arrivato nei negozi. Alcuni redattori che avevano ricevuto le unità promozionali per le recensioni infatti hanno lamentato problemi con lo schermo e la cerniera, che hanno costretto Samsung a rinviare momentaneamente l'arrivo nei negozi. Lo scorso Giugno però alcuni dirigenti dell'azienda hanno affermato che la maggior parte dei problemi del Fold erano stati risolti, il che lasciava presagire un lancio già a Luglio, che però non si è concretizzato.

Agosto invece è stato il mese dei nuovi Galaxy Note 10 e Note 10 Plus, ecco perchè Settembre potrebbe essere la scelta naturale.

Secondo il rapporto coreano, inizialmente il Galaxy Fold era atteso nei negozi alla fine di Settembre, ma a quanto pare la società avrebbe deciso di anticipare i tempi.