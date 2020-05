Samsung Galaxy Fold 2: avviata la produzione di massa, lancio ad Agosto?

Il Galaxy Fold 2 sembra essere molto vicino al lancio e potrebbe essere, con molta probabilità, agosto il mese prescelto, visto che Samsung ha avviato la produzione di serie per il suo prossimo pieghevole di fascia alta. Alcune fonti dalla Corea del Sud hanno rivelato che la richiesta di procedere è arrivata negli ultimi giorni.

Tra le novità dovremmo trovare l’implementazione della tecnologia Ultra Thin Glass (UTG), che lo renderebbe il secondo dispositivo di casa Samsung ad utilizzarlo assieme al Galaxy Z Flip. La resistenza verrebbe così ulteriormente migliorata rispetto al suo predecessore, il Galaxy Fold dello scorso anno.

Le tecnologie applicate agli smartphone pieghevoli stanno iniziando a diventare sempre più utilizzate, favorendo una diminuzione dei costi. Ad ogni modo, il prossimo foldable di casa Samsung non dovrebbe vedere un prezzo di lancio troppo inferiore rispetto al precedente modello. Secondo i rapporti precedenti, il dispositivo potrebbe essere commercializzato attorno ai 1.880 dollari negli Stati Uniti, il che lo renderebbe più economico di circa 100 dollari rispetto al Galaxy Fold.

L'anno scorso, la produzione iniziale del Galaxy Fold ha toccato quota 500.000 unità. A detta degli addetti ai lavori, durante la prossima estate, questa cifra dovrebbe aumentare di oltre sei volte. Samsung potrebbe contare su tre milioni di unità disponibili per il prossimo Galaxy Fold 2 già a partire da agosto.

Il gigante tecnologico coreano, inoltre, non sarebbe preoccupato dalle offerte lanciate dalla concorrenza, considerato che i pieghevoli prodotti da Huawei rimarranno un’esclusiva per la Cina almeno fino al 2021, a causa delle sanzioni commerciali inasprite dall'amministrazione Trump ed imposte al produttore di Shenzen. Samsung potrebbe così lanciare il Galaxy Fold 2 assieme al Galaxy Note 20 e forse anche alla serie Galaxy Tab S7.

La crisi legata alla pandemia del Coronavirus non dovrebbe impattare in maniera importante sulle vendite del Galaxy Fold 2 poiché i dispositivi pieghevoli rappresentano tuttora solo una nicchia del mercato legato agli smartphone. Non è da escludere che Samsung possa affiancare al più costoso Fold 2 anche un modello più economico.