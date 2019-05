Samsung Galaxy Fold: ancora incertezza sulla data di lancio, gli ordini saranno cancellati

Si torna a parlare del Galaxy Fold, lo smartphone pieghevole di Samsung il cui lancio è stato rinviato a causa di alcuni problemi segnalati nelle prime unità inviate alla stampa per le recensioni di rito. Il produttore ha provveduto ad inviare una nuova mail agli utenti che avevano effettuato il preordine.

Nella nuova comunicazione, la società sottolinea che allo stato attuale ancora non è possibile fornire una nuova data di lancio, nonostante stia "migliorando il Galaxy Fold". Gli importi addebitati saranno rimborsati per intero, ma il produttore ha voluto precisare che ciò non significa che il dispositivo sia stato completamente cancellato.

La stessa mail sostiene che le nuove informazioni sul lancio saranno pubblicate da Samsung nel corso delle prossime settimane, ma al momento non è possibile fornire alcun timing preciso per il lancio.

Coloro che sceglieranno di non ricevere il rimborso e che quindi confermeranno la prenotazione, verranno automaticamente rimborsati se Samsung non dovesse riuscire a sbloccare la situazione entro la fine del mese. I preordini verranno quindi anche in questo caso automaticamente annullati, a meno che gli utenti non decidano di mantenere la priorità raggiunta e quindi aspettare che il prodotto sia pronto per il mercato.

Molta incertezza quindi intorno al Galaxy Fold, il tutto a vantaggio dell'Huawei Mate X che dovrebbe arrivare sul mercato entro l'estate.