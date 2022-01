Samsung Galaxy Fold Laptop: il forma factor compare in un brevetto, si piega in quattro!

Già lo scorso settembre sono emersi i primi leak relativi a Samsung Galaxy Book Fold, il primo laptop completamente pieghevole del colosso coreano. Oggi, invece, grazie ad un brevetto scoperto dal portale MSPowerUser, possiamo dare un'occhiata alle tecnologie che verranno impiegate sul Galaxy Book Fold.

Galaxy Book Fold dovrebbe arrivare nel 2022 inoltrato, stando a dei recenti leak, e dovrebbe avvalersi delle ultime tecnologie in campo di schermi pieghevoli per laptop, sperimentate da Samsung in collaborazione con Intel: già al CES 2022, infatti, Samsung ha mostrato diversi concept per dei laptop pieghevoli e dei phablet foldable di nuova generazione.

Stando ad un brevetto reperito da MSPowerUser e depositato da Samsung presso la World Intellectual Property Organisation, o WIPO, lo scorso luglio, il design di Galaxy Book Fold sarà completamente diverso da tutti i concept del CES, in particolare perché il device sarà "multi-foldable", cioè potrà piegarsi non solo in due, ma addirittura in quattro.

Stando al brevetto, infatti, il laptop può piegarsi su sé stesso sia in orizzontale che in verticale, riducendo le sue dimensioni a un quarto di quelle "standard" e diventando una sorta di blocco unico più facile da trasportare e, probabilmente anche più resistente agli urti.

Il brevetto mostra che sia lo schermo che la tastiera possono piegarsi in due, per poi essere impilati in una sorta di "sandwich" a quattro strati. Inoltre, la tastiera può essere separata dallo schermo, che dunque potrebbe avere funzionalità touch e funzionare anche come tablet, al pari dei Galaxy Tab di Samsung. Infine, il device sarebbe dotato di magneti che dovrebbero tenerlo chiuso quando è ripiegato su sé stesso.