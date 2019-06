Samsung Galaxy Fold, luglio sarà il mese buono per vederlo sul mercato?

E' corsa contro il tempo per Samsung, che sta lavorando alacremente per portare il Galaxy Fold rapidamente sul mercato. Dopo l'ennesimo rinvio, oggi emerge un'altra indicazione che ci fornisce altre informazioni sul lancio del primo smartphone pieghevole del colosso coreano.

Samsung infatti almeno al momento ancora non ha rivelato alcun tipo di dettaglio sulla nuova data di lancio del dispositivo, ma secondo quanto affermato da un dirigente del colosso coreano, il lancio potrebbe davvero essere dietro l'angolo.

I colleghi di Gizmochina infatti riferiscono che un rappresentante della compagnia asiatica avrebbe confermato che il Galaxy Fold dovrebbe raggiungere i negozi nel mese di luglio.

Ad oggi ancora non sono arrivati comunicati stampa ufficiali in merito, e la finestra di lancio di luglio appare molto generica. Gli utenti infatti sono in trepidante attesa di conoscere la data esatta di disponibilità dello smartphone, soprattutto per coloro che hanno confermato i preordini sebbene Samsung fosse pronta a cancellarli in quanto evidentemente non è riuscita a rispettare la tabella di marcia che si era prefissata.

Per chi non avesse seguito la vicenda, alla base del rinvio di Galaxy Fold ci sono stati alcuni problemi col display che sono stati segnalati dai redattori che hanno avuto modo di ricevere in anteprime le unità per le recensioni.