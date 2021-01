Samsung Galaxy Fold riceve l'aggiornamento ad Android 11 con One UI 3.0

Facendo seguito alla roadmap di settembre 2020, Samsung ha lavorato duramente per tener fede alla parola data ai possessori dei principali smartphone Android dell'azienda e regalare agli utenti l'aggiornamento ad Android 11 con l'interfaccia proprietaria One UI 3.0.

Dopo aver iniziato il rollout del nuovo firmware sul Galaxy S10, l'azienda ha finalmente accontentato anche i proprietari di Samsung Galaxy Fold, di fatto il primo foldable di samsung a ricevere Android 11.

L'aggiornamento alla One UI 3.0 per Galaxy Fold è disponibile sia per la variante LTE che per quella 5G.

Samsung Galaxy Fold LTE, con codice SM-F900F, riceverà la versione firmware F900FXXU4DUA1, mentre la variante 5G, identificata come SM-F907B, riceverà la build F907BXXU4DUA1.

L'aggiornamento alla One UI 3.0 è stato lanciato a dicembre e porterà in dote tutte le funzionalità annunciate per Android 11, insieme alle patch di sicurezza di gennaio 2021. Non avendo aggiornato il bootloader, Samsung ha di fatto concesso la possibilità di effettuare il downgrade anche in seguito all'aggiornamento.

Benché non sia ancora chiaro quando arriverà in Italia, possiamo sperare che il rollout sul nostro territorio inizi già nelle prossime settimane.

Una notizia davvero confortante per uno dei primi device pieghevoli nella storia degli smartphone. Per approfondire, vi consigliamo la nostra recensione di Samsung Galaxy Fold.