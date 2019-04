Samsung Galaxy Fold, al via i richiami delle unità inviate alla stampa

Ad un giorno dal rinvio del lancio di Galaxy Fold, Samsung ha dato il via alla fase di richiamo globale per i dispositivi inviati ai redattori e membri della stampa a livello globale.

La notizia è stata riportata da GSMArena, che però nota come i redattori che hanno ricevuto il dispositivo pieghevole ancora non sono stati contattati in via ufficiale dal produttore. Samsung però starebbe chiedendo ai tester di restituire i dispositivi in modo tale da condurre un'analisi approfondita per analizzare i problemi allo schermo.

Sebbene la maggior parte dei problemi siano stati segnalati da coloro che hanno rimosso la pellicola protettiva presente sullo smartphone, che come indicato nel manuale non deve in alcun modo essere sollevata per evitare danneggiamenti al display, Samsung ha preferito rinviare il lancio a data di destinarsi (alcuni rumor parlano comunque di un massimo di due settimane di ritardo) per fare chiarezza sulla questione ed evitare problemi nelle fasi successive della commercializzazione.

Alcuni redattori comunque hanno anche riportato rigonfiamenti dello schermo, mentre altri riportano l'improvviso malfunzionamento di una delle due parti del pannello. La resistenza comunque sembra essere un grave problema per il dispositivo.

Vi terremo aggiornati non appena saranno disponibili nuove informazioni. Nel frattempo però abbiamo già pubblicato la nostra prova.