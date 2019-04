Samsung Galaxy Fold, rinviato il lancio per i problemi al display

Nonostante le smentite delle prime ore in merito a presunti problemi di progettazione ai display del Galaxy Fold, Samsung ha annunciato di aver rinviato il lancio per il proprio smartphone pieghevole.

La notizia segue quella della cancellazione degli eventi in Cina ed è stata annunciata direttamente da Samsung in un lungo comunicato ufficiale in cui, di fatto, conferma i problemi al pannello pieghevole.

"Recentemente abbiamo presentato una categoria di dispositivo mobile completamente nuova: uno smartphone che utilizza molteplici nuove tecnologie e materiali per creare uno schermo sufficientemente flessibile da essere piegato. Siamo felici per l'eccitazione che ha generato il Galaxy Fold" comincia il comunicato in cui vengono citati i problemi riscontrati con lo schermo pieghevole dai primi rappresentanti della stampa che hanno ricevuto le unità per le recensioni.

Samsung infatti afferma che, a seguito di tali segnalazioni, "abbiamo capito che il dispositivo necessita di ulteriori miglioramenti che possano garantire la migliore esperienza utente possibile. Per valutare a pieno i feedback ricevuti ed eseguire ulteriori test interni, abbiamo deciso di ritardare il lancio del Galaxy Fold. La nuova data di lancio sarà annunciata nelle prossime settimane".

Gli ingegneri fanno anche sapere che i primi risultati iniziali dei test effettuati a seguito delle segnalazioni hanno mostrato che i problemi potrebbero essere associati all'impatto sull'area superiore ed inferiore della cerniera. "C'è anche stata un'istanza in cui le sostanze rilevate all'interno del dispositivo hanno influenzato le prestazioni del display" si legge in uno stralcio della nota.

Il colosso coreano promette di "prendere tutte le misure necessarie per rafforzare la protezione del display, migliorare la guida d'uso e del display incluso lo strato protettivo in modo che i nostri clienti ottengano il massimo dai loro Galaxy Fold. Apprezziamo la fiducia che i nostri clienti ripongono in noi e sono sempre la nostra priorità. Samsung si impegna a lavorare a stretto contatto con i clienti e partner per migliorare il settore".