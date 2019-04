Samsung Galaxy Fold, il ritorno sul mercato a Giugno?

Dopo il rinvio del lancio del Galaxy Fold, sono iniziate a circolare sul web le prime indiscrezioni sulla seconda data di lancio dello smartphone pieghevole. Secondo quanto arriva dagli Stati Uniti, Samsung avrebbe scelto il 13 Giugno come giorno x per il secondo lancio.

L'indiscrezione proviene direttamente dall'operatore telefonico AT&T, che ha inviato una mail ai suoi clienti informandoli della nuova data. Tuttavia, la procedura è tutt'altro che semplice.

Come sottolineato da The Verge, Samsung innanzitutto non ha confermato il 13 Giugno o qualsiasi altra data come nuova finestra di lancio. Inoltre, l'email di AT&T afferma che le normative federali impongono all'azienda di chiedere ai clienti di accettare la nuova data di spedizione, il che potrebbe significare che la compagnia telefonica potrebbe anche aver scelto una data a suo piacimento, selezionando un periodo di tempo congruo alle proprie aspettative.

Ufficialmente, Samsung ha affermato che ha bisogno di tempo per valutare i feedback giunti dai membri della stampa che hanno avuto modo di riscontrare i gravi problemi con il display. Nella nota diffusa lunedì l'azienda coreana ha precisato che "prevediamo di annunciare la data di uscita nelle prossime settimane".

Una data di lancio a giugno potrebbe portare il Galaxy Fold a scontrarsi sul mercato con Huawei Mate X, anch'esso in arrivo tra un paio di mesi.