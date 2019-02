Samsung Galaxy Fold si mostra in un render 'ufficiale'

A poche ore dall'evento Unpacked 2019 di Samsung, in programma questa sera alle 20:00 italiane, trapela in rete il presunto materiale pubblicitario dello smartphone pieghevole della società coreana, che come vi abbiamo raccontato ieri con ogni probabilità si chiamerà Samsung Galaxy Fold.

Sul web infatti sono stati pubblicati i render che trovate in apertura ed in calce, che secondo molti andranno a comporre il materiale pubblicitario che sfrutterà Samsung durante l'evento per mostrare al mondo il Galaxy Fold.

L'eccitazione intorno al dispositivo è alta in quanto dopo mesi di rumor, indiscrezioni ed altro finalmente saremo in grado di vedere uno degli smartphone più attesi a particolari dell'anno in azione.

Le incognite però sono ancora tante: in molti lamentano l'assenza di qualsiasi tipo di fotocamera frontale, ma la parte superiore allo schermo potrebbe anche includere qualche lente; gli effetti d'ombra però non aiutano.

Sempre nel render, lo smartphone sembra piegarsi al centro, ma non vengono fornite molte indicazioni sulla diagonale del display e la tecnologia usata. La scheda tecnica del Galaxy Fold è per la maggior parte un mistero, ma restano anche da decifrare le intenzioni di Samsung di portarlo in tutti i mercati o meno. Infatti, se la presentazione per oggi sembra essere quasi certa, non è noto se il Fold sia destinato ad arrivare anche in Italia o no.