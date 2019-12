Samsung Galaxy Fold è sold out sullo shop online di Samsung

Samsung ha annunciato oggi che il Galaxy Fold, il primo dispositivo della linea Galaxy con display flessibile e funzionalità di multitasking, è sold out sullo shop online dell'azienda.

Prenotabile su Samsung.com dal 13 Novembre, il Galaxy Fold è disponibile in Italia dallo scorso 16 Dicembre sullo shop aziendale e sui siti dei principali retailer d'elettronica, oltre che presso i punti vendita degli operatori telefonici al prezzo di 2.050 Euro.

Nessuna informazione è stata diffusa sul numero di unità prenotate, ma il fatto che il dispositivo sia andato sold out nel giro di pochi giorni dimostra che il riscontro è stato evidentemente elevato ed ha superato anche le aspettative.

All'interno della confezione gli utenti troveranno gli auricolari wireless Galaxy Buds, ed una cover protettiva. Tra i vantaggi è anche presente il servizio Galaxy Fold Premier Service, che garantisce supporto dedicato 7 giorni su 7 e 24 ore su 24, tramite un numero verde riservato. In aggiunta, per un anno è inclusa anche Samsung Care+, l'assicurazione lanciata in collaborazione con Allianz, che copre i danni accidentali come la rottura del display o le infiltrazioni di liquidi.

Una buona notizia quindi per i dispositivi pieghevoli, dopo il rinvio del Motorola Razr per l'elevata domanda e la scarsa disponibilità di componenti necessari alla produzione.