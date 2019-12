Samsung Galaxy Fold ha già venduto un milione di unità

Samsung ha svelato di aver venduto un milione di unità dello smartphone pieghevole Galaxy Fold in tutto il mondo. Nonostante il risultato possa non sembrare poi così elevato (diversi dispositivi sono andati ben oltre questi numeri), stiamo parlando di un dato importante.

Infatti, significa che Galaxy Fold è già in mano a un milione di persone sparse per il globo e che probabilmente lo smartphone di Samsung è il primo pieghevole a raggiungere questo traguardo. Stando anche a quanto riportato da TechCrunch, l'azienda sudcoreana si sarebbe anche detta fiduciosa riguardo alle vendite del prossimo futuro.

Vi ricordiamo che Samsung Galaxy Fold verrà venduto in Italia a partire dal 16 dicembre 2019 a un prezzo di 2050 euro. Negli Stati Uniti d'America, il dispositivo viene venduto a circa 2000 dollari, quindi sicuramente non era facile convincere un milione di consumatori a investire i propri soldi su un dispositivo del genere. Inoltre, il risultato è stato raggiunto in circa due mesi, quindi la società sudcoreana può sicuramente essere contenta delle vendite.

Chiaramente non stiamo parlando di un record incredibile, ma di un ottimo risultato per la tipologia di prodotto. Giusto per farvi capire, in Cina Honor 20 ha venduto un milione di unità in soli 14 giorni.