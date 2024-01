Samsung, Galaxy AI gratuito fino al 2025: in futuro l'intelligenza artificiale si pagherà?

Quando mancano sempre meno ore alla presentazione dei Galaxy S24, che saranno svelati il prossimo 17 Gennaio 2024 nel corso del primo Unpacked dell’anno, emergono ulteriori dettagli su quelli che potrebbero essere i contenuti dell’evento.

Secondo quanto trapelato, Samsung dovrebbe seguire la stessa strategia adottata da Google con i suoi Pixel 8 e Pixel 8 Pro: coloro che acquisteranno un Galaxy S24, S24+ o Galaxy S24 Ultra, infatti, potrebbero godere di aggiornamenti software per la bellezza di sette anni su S24. Ciò potrebbe voler dire che gli utenti non riceveranno solo aggiornamenti di sicurezza ma anche update con nuove funzionalità ed alla versione del sistema operativo Android.

Qualora dovessero arrivare le conferme di rito, si tratterebbe di un miglioramento significativo, dal momento che Samsung è solita aggiornare i propri dispositivi per 2-3 anni. Per gli altri produttori, inoltre, si tratterebbe di un guanto di sfida imponente, che però potrebbe portare ad un miglioramento significativo dell’ecosistema Android.

Nella stessa fuga di notizie si parla anche delle funzionalità Galaxy AI relative all’intelligenza artificiale, che dovrebbero essere gratuite sui dispositivi Galaxy supportati almeno fino al 2025, mentre non è chiaro che tipo di strategia ha intenzione di adottare in futuro. Non sono emerse nemmeno molte informazioni su quali funzionalità specifiche potrebbero richiedere l’accesso all’account Samsung. È innegabile però che l’eventuale lancio di piani a pagamento per l’intelligenza artificiale potrebbe segnare un punto di svolta importante, oltre che un precedente.

Google, ad esempio, non fa pagare per le sue funzionalità d’IA, ma i piani di monetizzazione di Samsung non sono noti.