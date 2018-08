Samsung Galaxy J2 Core ufficiale: lo smartphone low cost con Android Go

Samsung ha annunciato il suo primo smartphone low-cost montante Android Go: Samsung Galaxy J2 Core. L'obiettivo della società sudcoreana è quello di offrire buone prestazioni a basso prezzo e mantenere aggiornato allo stesso tempo il sistema operativo. Vediamo assieme dettagliatamente il tutto.

A livello di caratteristiche tecniche, annunciato tramite il blog ufficiale dell'azienda, Samsung Galaxy J2 Core monta un display TFT da 5 pollici con risoluzione 960x540 pixel, un processore quad-core Exynos 7570, una GPU Mali-T720 MP1, 1GB di RAM, 8GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una fotocamera posteriore da 8MP (f/2.2) con flash LED, una fotocamera anteriore da 5MP (f/2.2) e una batteria da 2600 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo nella sua Go Edition, ovvero una variante ottimizzata in tutto e per tutto per configurazioni entry-level.

Non mancano ovviamente tutte le connettività richieste dal mercato odierno degli smartphone, dal Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 GHz) al Bluetooth 4.2 passando per la porta microUSB standard. Samsung Galaxy J2 Core è disponibile da oggi in India e Malesia, ma non abbiamo ulteriori informazioni riguardanti il prezzo o il suo possibile arrivo in Europa. Nonostante questo, è interessante vedere come anche la società sudcoreana stia puntando su dispositivi di questo tipo.