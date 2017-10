Samsung Galaxy J7 va in fumo durante un volo, accade in India

Spiacevole incidente su un volo di Jet Airways diretto da Delhi a India, in India. Ildi una donna, che aveva appositamente riposto in una borsa come previsto dalle norme di sicurezza, è andato in fumo improvvisamente.

Come riferito dall’Hindustan Times, l’aereo era già decollato quando uno dei passeggeri, Arpita Dhal, ha notato che la borsa riposta sotto il sedile stava andando in fumo.

La donna ha affermato che, in realtà, nella borsa erano presenti tre telefoni, ma il colpevole per la fuoriuscita del fumo era il Samsung Galaxy J7, uno degli smartphone di fascia bassa del produttore coreano, particolarmente popolare nei mercati emergenti in quanto soddisfa a pieno le esigenze (anche economiche) di tale fascia di mercato.

Dhal è andata nel panico più totale quando gli assistenti di volo hanno notato che gli estintori non funzionavano, e sono stati costretti a mettere il telefono in un vassoio d’acqua per tenere sotto controllo la combustione.

Da parte di Samsung non è arrivato alcun commento sulla questione, ma non è la prima volta che vengono segnalati problemi del genere con il J7.