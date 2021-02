Samsung Galaxy M02 è ufficiale: entry-level dal prezzo bassissimo, ma arriverà in Italia?

Dopo l’annuncio dell’ultimo smartphone medio-gamma Galaxy A32 5G con batteria da 5.000 mAh da parte del colosso sudcoreano Samsung, l’azienda in India ha presentato il modello Galaxy M02 dedicato a tutti coloro che vogliono un dispositivo mobile ma non intendono spendere troppo.

Samsung Galaxy M02 ha le seguenti specifiche tecniche: il display IPS in dotazione è un Infinity-V (ovvero con notch a V per la fotocamera frontale) da 6,5 pollici HD+, senza refresh rate particolari o altre caratteristiche degne di nota. Ad accompagnarlo esternamente troviamo il sensore anteriore da 5MP e, posteriormente, solamente due lenti rispettivamente da 13 megapixel per la principale e da 2 megapixel per le fotografie macro.

Sotto la scocca, invece, il cuore pulsante dello smartphone è il processore MediaTek MT6739 quad-core Cortex-A53 dalla frequenza di 1.5GHz, con GPU PowerVR GE8100; lato memoria troviamo invece 2/3 GB di RAM e 32 GB di spazio d’archiviazione interno, espandibile tramite slot microSD fino a 1TB. Infine, la batteria in dotazione è da 5.000 mAh, dunque capace di garantire un’autonomia rispettabile, e per quanto concerne la connettività si parla di Bluetooth 5, presenza del jack da 3,5mm ma nessun supporto al 5G.

Offerto nelle colorazioni Black, Grey, Blue e Red, attualmente in India viene venduto a un prezzo di listino pari a 6.999 INR o 79 Euro circa. Al momento non è noto se Samsung intenderà portare Galaxy M02 anche sul mercato occidentale. In tal caso, non mancherà un nostro aggiornamento.

Rimanendo in tema Samsung, operatori italiani come TIM, Vodafone e WindTre hanno pubblicato le offerte dedicate a tutti coloro che vogliono acquistare uno smartphone della serie top di gamma Galaxy S21.