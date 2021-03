Samsung Galaxy M11 in offerta al 24% in meno del solito su Amazon Italia

Non ci sono solamente MacBook Air M1 e SSD Western Digital in promozione in questi giorni su Amazon Italia. Infatti, non mancano anche molte altre iniziative promozionali, tra cui un'offerta relativa allo smartphone Samsung Galaxy M11.

Più precisamente, il dispositivo viene proposto a un prezzo di 129,90 euro. Stando a quanto si può leggere nella versione nostrana del sito Web ufficiale dell'azienda di Jeff Bezos, in precedenza il costo era pari a 169,90 euro. In parole povere, siamo dinanzi a uno sconto del 24%, ovvero di 40 euro. Ricordiamo che lo smartphone coinvolto monta 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, nonché una batteria da 5000 mAh. Le colorazioni messe in offerta sono quelle Metallic Blue e Black. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, quindi non si deve nemmeno passare per rivenditori.

In ogni caso, si tratta di uno smartphone che non risulta esattamente semplice da reperire mediante gli altri principali store online. Non è dunque un caso il fatto che non siamo riusciti a trovare questo specifico modello né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro, dato che è uno di quei dispositivi che si possono trovare unicamente su Amazon Italia e in pochi altri negozi selezionati, come d'altronde indicato anche dall'apposita pagina del sito ufficiale di Samsung.

Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione, soprattutto per chi stava tenendo d'occhio lo smartphone già da un po' di tempo.