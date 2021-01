Samsung Galaxy M11 in offerta: prezzo sotto i 140 euro su Amazon Italia

Dopo l'offerta legata a Samsung Galaxy A20e, torniamo a trattare un'altra promozione relativa a uno smartphone dell'azienda sudcoreana. Infatti, Amazon Italia ha deciso di lanciare una promozione legata a Samsung Galaxy M11.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a un costo di 138,30 euro. Stando alla versione italiana del portale ufficiale della società di Jeff Bezos, in precedenza il prezzo dello smartphone era di 169,90 euro. Questo significa che siamo dinanzi a un possibile risparmio del 19%, ovvero di 31,60 euro. Le colorazioni coinvolte sono quelle Black e Metallic Blue (quest'ultima costa 139,90 euro) e il prodotto è venduto e spedito da Amazon. Vi ricordiamo che lo smartphone dispone di 3GB di RAM, 32GB di memoria interna e batteria da 5000 mAh.

Per il resto, non siamo riusciti a trovare il dispositivo né sul sito ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Il portale ufficiale di Samsung riporta invece un prezzo di 169 euro. Insomma, potrebbe trattarsi di una buona occasione per un certo tipo di utente, ovvero colui che sta cercando, senza troppe pretese, uno smartphone low cost che punta sull'autonomia. I più attenti tra di voi si ricorderanno che il dispositivo era già finito in sconto durante il Black Friday, ma in quel caso il prezzo era pari a 149,90 euro.

Vi ricordiamo che il dispositivo è stato annunciato a ottobre 2020.