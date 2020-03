Samsung Galaxy M11 ufficiale: l'entry-level con batteria da 5000 mAh e tripla fotocamera

Dopo l'annuncio di Samsung Galaxy M31, torniamo a parlare dell'azienda sudcoreana e dei suoi smartphone. Infatti, la società ha svelato un nuovo dispositivo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena, lo smartphone coinvolto è Samsung Galaxy M11, che monta un display da 6,4 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel), un processore octa-core operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, 3/4GB di RAM, 32/64GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una tripla fotocamera posteriore da 13MP (f/1.8) + 5MP (f/2.2, ultra-wide, 115 gradi) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh.

Non mancano la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e il supporto a 4G LTE, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi b/g/n a 2,4 GHz. Presente anche il sensore di impronte digitali, che si trova sul retro. Non sono stati rivelati particolari dettagli per quanto riguarda prezzo e disponibilità e al momento non sappiamo nemmeno esattamente in quali mercati arriverà lo smartphone.

Tuttavia, è chiaro che Samsung Galaxy M11 sia uno smartphone entry-level che mira a portare la tripla fotocamera, il foro per la fotocamera e la batteria da 5000 mAh nella fascia bassa, cercando di risultare un buon compromesso per chi non ha un budget particolarmente elevato. L'annuncio è avvenuto tramite il sito ufficiale di Samsung UAE.