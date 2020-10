Samsung Galaxy M11 ufficiale in Europa, arriverà anche in Italia: è un low cost

Dopo aver portato Galaxy M51 in Italia, Samsung è pronta a lanciare nel nostro Paese un altro smartphone di questa serie, conosciuta anche per via delle ampie batterie che solitamente vengono montate da questi dispositivi. Più precisamente, sta per arrivare dalle nostre parti Samsung Galaxy M11. Spoiler: non manca un'ampia batteria.

Stando anche a quanto riportato da SamMobile, il succitato smartphone sta arrivando in Europa e costerà 159 euro nei Paesi Bassi. Non è invece stato ancora confermato il prezzo per l'Italia, ma sappiamo che lo smartphone arriverà anche da noi, in quanto Samsung ha già pubblicato la pagina di Galaxy M11 sul sito ufficiale. Insomma, sembra che manchi poco all'effettivo arrivo del dispositivo nel nostro Paese.

In ogni caso, vi ricordiamo che Samsung Galaxy M11 è già stato annunciato all'estero a fine marzo 2020. Sul portale ufficiale italiano sono già state pubblicate le caratteristiche tecniche, quindi possiamo confermare che anche il modello destinato al nostro mercato monta uno schermo da 6,4 pollici con risoluzione HD+ (1560 x 720 pixel), un processore octa-core operante alla frequenza massima di 1,8 GHz, 3GB di RAM, 32GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una tripla fotocamera posteriore da 13MP (f/1.8) + 5MP (f/2.2, ultra-wide, 115 gradi) + 2MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 8MP (f/2.0) e una batteria da 5000 mAh.

Immancabile il supporto a 4G LTE, Bluetooth 4.2 e Wi-Fi b/g/n a 2,4 GHz. Presente anche il sensore di impronte digitali, che fa capolino sul retro del dispositivo.