Samsung Galaxy M12 arriva in Italia: 90Hz e fotocamera da 48MP a meno di 200 Euro

dopo aver appreso le ultime interessanti indiscrezioni sul prossimo foldable del colosso sudcoreano, torniamo a parlare del presente per via dell'arrivo in Italia dei nuovi Samsung Galaxy M12.

Arrivato sul mercato in punta di piedi, il nuovo Galaxy M12 punta ad arricchire l'offerta di Samsung nella fascia al di sotto dei 200 Euro grazie a un dispositivo interessante sotto molti punti di vista.

“Nel 2019 abbiamo lanciato la serie Galaxy M ed ha immediatamente riscosso un enorme successo da parte dei fan di Galaxy. Oggi annunciamo Galaxy M12, il nuovo arrivato all’interno della gamma. Abbiamo progettato il nostro nuovo smartphone con lo scopo di arricchire la vite dei giovani consumatori grazie all’incredibile batteria da 5000mAh, abbinata a una tecnologia di ricarica rapida, per garantire sempre la massima operatività. Galaxy M12 si configura come punto di riferimento per un’esperienza appagante in questa fascia di prezzo”, queste le parole di Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia, disponibili nel comunicato ufficiale dell'azienda.

Il nuovo M12 è un dispositivo entry level dotato di SoC proprietario, il chip Samsung Exynos 850, accompagnato da 4GB di RAM e 64GB di spazio di archiviazione, che dovrebbe garantire un'esperienza gradevole e priva di particolari limitazioni nella maggior parte degli scenari di utilizzo.

Molto interessante il display, un pannello LCD Infinity-V da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e Refresh Rate fino a 90Hz. Si tratta infatti di specifiche in grado di ingolosire soprattutto per via della fascia di prezzo in cui si colloca questo smartphone.

Manca all'appello il 5G, ma il vero punto di forza di questo device è senza dubbio il reparto fotografico, composto da un setup a camera quadrupla con sensore principale da 48 MP, accompagnato da un obiettivo Ultra-Grandangolare da 5 MP, oltre a una camera Macro e un sensore di profondità, entrambi da 2 MP.

Il nuovo Galaxy M12 sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane ad un prezzo consigliato di 179,90 Euro.