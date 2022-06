Samsung Galaxy M13 5G in arrivo? Trapelate specifiche tecniche complete

Samsung sta continuando ad ampliare il suo portfolio di smartphone di fascia medio-bassa per ogni esigenza: in seguito alla conferma del lancio di Galaxy Xcover 6 Pro a luglio, così da soddisfare tutti coloro che necessitano di dispositivi rugged, gli occhi sono puntati sul Samsung Galaxy M13 5G presumibilmente in arrivo.

In seguito al lancio del Samsung Galaxy M13 4G in Italia, infatti, la società sudcoreana si starebbe preparando all’introduzione sul mercato internazionale della variante 5G pensata per supportare, appunto, la rete mobile di quinta generazione. Al posto del chipset Samsung Exynos 850 che alimenta l’M13 4G, pertanto, si dovrebbe assistere al debutto di una variante con SoC Dimensity 700 di casa MediaTek.

Secondo GSMArena, poi, il Galaxy M13 5G dovrebbe dotarsi di un display LCD HD+ da 6,5 ​​pollici e di una batteria da 5.000 mAh con ricarica a 15W; sotto la scocca si dovrebbero trovare due opzioni di memoria, ovvero 4 GB/64 GB e 6 GB/128 GB, con espansione virtuale della RAM e slot per microSD con supporto fino a 1 TB aggiuntivo. Lato fotocamera, infine, si vocifera la dotazione di un sensore frontale da 5 MP e due posteriori da 50 MP e 2 MP.

Lo smartphone Samsung Galaxy M13 5G dovrebbe quindi arrivare in India in primis e poi nel Vecchio Continente oltre che nel resto del mondo, superando quota 200 Euro per distaccarsi lievemente dal modello 4G. Il periodo di lancio, però, al momento della scrittura della notizia non è noto.