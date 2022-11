Samsung Galaxy M13 in promo al minimo storico per il Black Friday Amazon

Non c'è solamente lo sconto Amazon su Google Pixel 6a ad attirare l'attenzione in ambito Black Friday 2022 sul popolare negozio e-commerce. Infatti, si fa notare anche un'offerta relativa al low cost Samsung Galaxy M13.

A tal proposito, quest'ultimo, nel modello da 4/128GB e nella colorazione Green, viene adesso proposto a un prezzo di 159,90 euro su Amazon Italia. Usualmente, stando a quanto indicato dalla versione italiana del portale ufficiale dell'azienda di Andy Jassy, il costo dello smartphone sarebbe di 219,90 euro. Essenzialmente, dunque, c'è uno sconto di 60 euro.

Tra l'altro, dando un'occhiata all'andamento del prezzo del dispositivo mediante tool esterni, siamo venuti a conoscenza del fatto che si tratta del minimo storico relativamente ad Amazon Italia. Potrebbe insomma trattarsi di un'occasione potenzialmente interessante per chi è alla ricerca di uno smartphone Android low cost, in questo caso legato a un brand ben noto (nonché un prodotto in esclusiva Amazon).

Al netto della singola offerta, visto che siamo ufficialmente entrati nella settimana del Black Friday 2022, potreste voler restare aggiornati in merito alle più recenti promozioni disponibili. A tal proposito, una soluzione che potreste reputare interessante è relativa al canale Telegram delle offerte, in cui potete già trovare un buon numero di promozioni lanciate per l'occasione.