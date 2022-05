Samsung Galaxy M13 ufficiale: specifiche del nuovo entry-level in Italia

Vi ricordate del Samsung Galaxy M13 5G trapelato a metà maggio? Ebbene, non è stato necessario attendere molto tempo prima di vederlo arrivare sul mercato dato che, giusto in queste ore, la società sudcoreana ha presentato Samsung Galaxy M13 - questo il nome ufficiale - al pubblico europeo.

Il nuovo smartphone entry-level prossimo al rilascio nei negozi del Vecchio Continente è il successore formale del Samsung Galaxy M12 arrivato in Italia nell’aprile 2021, ma le differenze non sono così tante. Il processore sotto la scocca rimane lo stesso, il SoC proprietario Samsung Exynos 850; ad accompagnarlo saranno quindi 4 GB di RAM, 64/128 GB di archiviazione interna espandibile fino a 1TB e batteria da 5.000 mAh.

Sul fronte fotocamera troviamo un sensore anteriore da 8 megapixel e tre posteriori – 50 MP principale + 5 MP ultrawide + 2 MP profondità -, mentre il display sarà un pannello da 6,6 pollici con design Infinity-V, ovverosia con notch centrale a goccia per ospitare la lente selfie. I bordi saranno lievemente spessi, soprattutto inferiormente; non è una scelta innovativa e, anzi, contraddistingue i dispositivi mobili di fascia bassa. Ultimi dettagli riguardano la compatibilità con 4G LTE, NFC, la presenza di un jack 3,5mm e la dotazione al lancio di Android 12 con One UI Core 4.1.

Al momento della stesura della notizia non abbiamo conferme riguardanti il prezzo, ma dovrebbe soffermarsi sotto i 200 Euro esattamente come nel caso del predecessore.