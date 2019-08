Probabilmente Samsung Galaxy M20s avrà una batteria da 6000 mAh

Arriva così, in una calda serata di fine agosto, l'annuncio di Samsung: presto arriverà un nuovo smartphone con una batteria da ben 6000 mAh, per la gioia degli amanti dell'autonomia granitica. Secondo numerose fonti internazionali, potrebbe trattarsi di una variante potenziata di quel Galaxy M20 arrivato in Italia a inizio 2019.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina, Samsung ha recentemente confermato, tramite un teaser postato su Twitter, il prossimo arrivo di un dispositivo della gamma M con un batteria da 6000 mAh. Tutto fa pensare che si tratti del tanto vociferato Galaxy M20s. Nonostante questo, i dettagli in merito alle specifiche dello smartphone sono ancora piuttosto scarsi e ovviamente la società sudcoreana non ha rilasciato ulteriori informazioni.

Vi ricordiamo però che Galaxy M20, il modello su cui dovrebbe basarsi M20s, è un dispositivo low cost venduto a un prezzo iniziale di 229 euro (modello 4/64GB). La volontà di Samsung sembra quindi essere quella di immettere sul mercato un dispositivo per tutte le tasche in grado di offrire un'autonomia senza precedenti, perlomeno per quanto riguarda i grandi brand. Infatti, finora le uniche realtà a puntare su batterie di questa ampiezza sono state aziende cinesi relativamente poco in vista, come Oukitel con il suo K6000.