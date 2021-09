Samsung Galaxy M22 è ufficiale: debutto in Germania con display HD e quad-camera

Samsung Galaxy M22 è ufficiale: dopo diverse settimane dalla diffusione in rete delle ultime indiscrezioni di mercato, lo smartphone di fascia bassa della gamma M è infine stato presentato nella giornata odierna in Germania per inaugurare l’approdo sul mercato europeo. Vediamo quali sono le specifiche tecniche nel dettaglio.

Samsung Galaxy M22, innanzitutto, presenta il processore MediaTek Helio G80 octa-core con frequenza di clock massima pari a 2 GHz grazie ai due core Cortex-A75, ma senza modem 5G integrato, fattore che costituisce il primo “limite” di questo smartphone. Ad accompagnare questo chipset sono 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a un massimo di 1 terabyte, mentre come batteria troviamo una cella da 5.000 mAh con ricarica rapida da 25W.

Per quanto riguarda lo schermo, il display Super AMOLED da 6,4 pollici con refresh rate a 90Hz e design Infinity-U si ferma al supporto per la risoluzione HD+ (1.600 x 720), trovando dunque qui il secondo limite. Lato fotocamera troviamo invece una configurazione a quattro sensori posteriore (48 MP principale con OIS + 8 MP ultra-grandangolare + 2 MP macro + 2 MP profondità) e un sensore selfie da 13 MP. Infine, il sistema operativo è Android 11 e tra le funzionalità si segnala il supporto dual-SIM, la presenza di un jack audio da 3,5 mm e un sensore per impronte digitali laterale.

Al momento, sebbene sia praticamente certa, non è ancora noto alcun dettaglio in merito alla disponibilità in Italia e al prezzo a cui verrà venduto Samsung Galaxy M22, ma dovrebbe trattarsi di una questione di giorni se non, massimo, qualche settimana.

Restando nel mondo Samsung, si parla anche dello smartphone Galaxy M52 5G e delle sue specifiche tecniche; o ancora, nelle ultime ore è cominciato il rilascio della beta di Android 12 per Samsung Galaxy S21.