Samsung Galaxy M30s arriva in Italia: disponibile a 259 Euro su Amazon

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale, è disponibile in Italia il nuovo Galaxy M30s di Samsung, il nuovo smartphone di fascia media della società coreana caratterizzato da una batteria da 6.000 mAh.

Di seguito la scheda tecnica

Display : Infinity-U Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici

: Infinity-U Super AMOLED FHD+ da 6,4 pollici RAM/ROM : 4+64 GB - (espandibile con microSD o microSDHC fino a 512 GB)

: 4+64 GB - (espandibile con microSD o microSDHC fino a 512 GB) Fotocamera : Posteriore: 48 MP, F2.0 + 8 MP, F2.2 + 5 MP, F2.2. Anteriore: 16 MP, F2.0

: Posteriore: 48 MP, F2.0 + 8 MP, F2.2 + 5 MP, F2.2. Anteriore: 16 MP, F2.0 Processore : Exynos 9611

: Exynos 9611 Batteria: 6.000 mAh (15 W)

La batteria, che rappresenta il piatto forte della scheda, può essere ricaricata tramite l'ingresso USB-C e supporta anche la ricarica rapida da 15W.

“La serie Galaxy M sta ottenendo a livello globale un successo senza precedenti, con milioni di consumatori, per lo più giovani millennial, assolutamente soddisfatti, e con questa linea di smartphone stiamo spingendo sempre più avanti i confini dell’innovazione, come mai prima d’ora. Il nuovo Galaxy M30s è un perfetto esempio della filosofia “DoWhatYouCan’t” di Samsung, in quanto racchiude elementi caratteristici della migliore tecnologia Samsung ad un prezzo accessibile, diventando quindi la scelta ideale per i millenial italiani”, ha dichiarato Carlo Carollo, Vice President of IT & Mobile Communication di Samsung Electronics Italia.

Il cellulare è disponibile in esclusiva su Amazon al prezzo di 259 Euro, ma presto arriverà anche nei negozi Samsung e sullo store ufficiale.