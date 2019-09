Samsung Galaxy M30s trapela online: 6000 mAh e una strana fotocamera?

Dopo i rumor legati a Galaxy M20s, sembra proprio che il mistero sia stato svelato: lo smartphone a montare una batteria da ben 6000 mAh dovrebbe essere Samsung Galaxy M30s. Infatti, su Amazon India sono comparse in anteprima tutte le informazioni sul prossimo dispositivo della società sudcoreana.

A quanto pare Galaxy M30s monta un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e notch "a goccia", un processore Exynos 9610, 4/6GB di RAM, 64/128GB di memoria interna, una "strana" tripla fotocamera posteriore da 48MP (principale) + 8MP (grandangolare) + 5MP (bokeh) e ovviamente la succitata batteria da 6000 mAh. Non dovrebbero mancare anche un classico sensore di impronte digitali posteriore e il jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Per il resto, la gamma Galaxy M solitamente ha sempre avuto un prezzo che strizza l'occhio a tutte le tasche e quindi anche in questo caso possiamo aspettarci un costo non troppo elevato. Non è però chiaro se Galaxy M30s arriverà anche in Europa, visto che al momento la commercializzazione sembra prevista solamente per il mercato indiano (la presentazione è fissata per il prossimo 18 settembre). Nel frattempo, lo YouTuber Technical Guruji ha già pubblicato un video hands-on di Galaxy M30s e non sembrano quindi esserci molti dubbi in merito alle specifiche dello smartphone.