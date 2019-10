Samsung Galaxy M30s ufficiale in Italia: batteria da 6000 mAh a meno di 260 euro

Se siete alla ricerca di uno smartphone con un'ottima autonomia, Samsung sembra avere ciò che fa per voi. Infatti, la società sudcoreana ha ufficializzato l'arrivo in Italia dell'atteso smartphone Galaxy M30s, che monta una batteria da ben 6000 mAh. Il prezzo per il nostro Paese è particolarmente competitivo.

Infatti, come potete vedere anche sul sito ufficiale di Samsung, il dispositivo viene venduto a un costo di 259 euro su Amazon Italia per quanto riguarda la variante da 4/64GB. Le colorazioni disponibili sono Blu, Bianco e Nero, i preordini sono già aperti e la disponibilità è fissata a partire dal 25 ottobre 2019.

Oltre alla succitata batteria da 6000 mAh, che è sicuramente il punto di forza dello smartphone, Galaxy M30s monta un display AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ e notch "a goccia", un processore octa-core Exynos 9611, 4GB di RAM, 64GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore da 48MP (f/2.0) + 8MP (f/2.2, grandangolare) + 5MP (f/2.0, per la profondità di campo) e una fotocamera anteriore da 16MP. Non mancano anche il supporto alla ricarica da 15W e un sensore di impronte digitali posto sul retro.

Insomma, Galaxy M30s potrebbe risultare uno smartphone interessante per una certa tipologia d'utenza.