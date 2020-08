Samsung Galaxy M31 in 3D: le nostre recensioni da ora sono in tre dimensioni

Se ci seguite da un po' di tempo, sapete che Everyeye è un progetto in costante evoluzione. Siamo sempre alla ricerca di novità che vi consentano di usufruire di una migliore esperienza mentre navigate su queste pagine. In seguito all'introduzione di funzionalità come gli Eyechievement, ora è giunta l'ora di un'altra novità.

Questa volta la sezione coinvolta è quella Tech, in cui vi proponiamo sempre più recensioni in campo smartphone. Dai dispositivi di fascia bassa ai medio gamma, passando per gli immancabili flagship, su queste pagine solitamente non tralasciamo alcun tipo di modello. Fino ad ora ci siamo concentrati principalmente sul testo e sulle foto delle recensioni, ma da oggi 21 agosto 2020 è il momento di fare un passo in avanti.

Infatti, per consentirvi di visualizzare al meglio i dispositivi che testiamo, abbiamo deciso di offrirvi una visualizzazione 3D degli smartphone che recensiamo. Qui sotto trovate i primi esempi pratici, legati a Samsung Galaxy M31, la cui recensione è già stata pubblicata, e RedMagic 5S, che stiamo testando in questi giorni e analizzeremo presto nel dettaglio (la sua recensione sarà la prima a includere una visualizzazione 3D già al momento della pubblicazione).

La visualizzazione 3D che stiamo implementando su Everyeye funziona in questo modo: all'apertura della pagina viene effettuata una rotazione completa in automatico. Dopodiché, potrete ruotare i modelli degli smartphone manualmente verso destra e verso sinistra. Su PC si possono usare sia la rotella che il tasto sinistro del mouse (tenendolo premuto e muovendolo), mentre da dispositivi mobili è possibile fare tutto tramite degli swipe.

Oltre a questo, è possibile effettuare lo zoom da qualsiasi angolatura. Ad esempio, nel caso vogliate dare un'occhiata più da vicino al modulo fotocamere, vi basta premere una volta sulla zona relativa ad esso per attivare lo zoom. Insomma, si tratta di una visualizzazione a 360 gradi.

La funzionalità che stiamo lanciando oggi è ancora in una sua fase preliminare, possiamo dire in "Beta". Infatti, in futuro abbiamo l'intenzione di realizzare una visualizzazione 3D anche per quanto riguarda la parte superiore e quella inferiore degli smartphone, in modo che possiate prendere visione come si deve, ad esempio, anche la zona della porta USB Type-C. Aspettatevi inoltre visualizzazioni 3D di questo tipo anche per prodotti come smartwatch e smartband.

Per il resto, ci sono alcune "imprecisioni" che contiamo di sistemare con il passare del tempo, come le piccole zone nere che si vengono in alcuni casi a creare durante la rotazione. Inoltre, utilizzeremo questa visualizzazione 3D per il maggior numero di modelli possibili, ma in alcuni determinati contesti potremmo essere impossibilitati a farlo per vari motivi. In ogni caso, speriamo che la funzionalità sia di vostro gradimento.

Idea e realizzazione di Andrea Zanettin.