Samsung Galaxy M31 arriva in Italia con quadrupla fotocamera e batteria da 6000 mAh

Samsung ha annunciato oggi il lancio italiano del nuovo Galaxy M31, lo smartphone della serie Galaxy M caratterizzato dalla presenza di quattro fotocamere professionali, una batteria da 6.000 mAh ed un display Super AMOLED.

Partendo proprio dallo schermo, si tratta di uno schermo AMOLED Infinity-U da 6,4 pollici, combinato con l'audio Dolby Atmos. La batteria è invece da 6.000 mAh, ricaricabile attraverso il caricabatterie da 15W incluso nella confezione.

Piatto forte della scheda tecnica è il comparto fotografico composto da quattro obiettivi professionali. La fotocamera principale è ad alta risoluzione da 64 megapixel, accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con campo visivo da 123 gradi, in grado di catturare tutto quello che l'occhio umano non riesce a vedere. A questi si aggiunge anche una fotocamera per le macro da 5 megapixel per gli scatti ravvicinati, ed una fotocamera di profondità da 5 megapixel con la funzione fuoco live. Ovviamente sono garantite anche funzionalità avanzate per i video, tra cui la modalità 4K, Hyperlapse, Slow-Motion ed il Super Stabilizzatore. E' presente anche la modalità notte dedicata per fotografie eccezionali in condizioni di scarsa luminosità.

Sulla scocca anteriore invece trova spazio una fotocamera da 32 megapixel con supporto alla registrazione video 4K e selfie in slow-motion.

Il nuovo Galaxy M31 sarà disponibile in esclusiva sul sito web Samsung e su Amazon a partire dal 13 Maggio nelle colorazioni black, blue e red a 279,90 Euro. I preordini sono aperti da oggi.