Samsung Galaxy M31 ufficiale: batteria da 6000 mAh e prezzo 'aggressivo'

Dopo i rumor di qualche settimana fa, Samsung ha finalmente svelato ufficialmente lo smartphone Galaxy M31, un dispositivo che può risultare particolarmente interessante per chi vuole puntare sull'autonomia.

Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale indiano di Samsung, la principale caratteristica peculiare di Galaxy M31 è la presenza di una batteria da ben 6000 mAh con supporto alla ricarica da 15W. Per il resto, la scheda tecnica comprende un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+, protezione Gorilla Glass 3 e notch "a goccia", un processore octa-core Exynos 9611 operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, una GPU Mali-G72 MP3, 6GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, principale) + 8MP (f/2.2, grandangolare, 123 gradi) + 5MP (f/2.2, per la profondità di campo) + 5MP (f/2.4, per le macro) e una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0).

Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione One UI 2.0, mentre le dimensioni dello smartphone sono pari a 159,2 x 75,1 x 8,9 mm, per un peso di 191 grammi. Le colorazioni disponibili sono Space Black e Ocean Blue. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, per il momento Galaxy M31 è in arrivo solamente sul mercato indiano a un costo di 15.999 rupie (circa 205 euro al cambio attuale) per la variante da 6/64GB e di 16.999 rupie (circa 217 euro) per il modello da 6/128GB.

Vi ricordiamo che il precedente Galaxy M30s è arrivato in Italia, quindi Samsung potrebbe decidere di portare anche questo Galaxy M31 nel nostro Paese. Staremo a vedere.