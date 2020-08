Samsung Galaxy M31s, presto in Italia il low cost con batteria da 6000 mAh

Abbiamo pubblicato giusto pochi giorni fa la recensione di Samsung Galaxy M31, ma il mercato smartphone si muove a ritmi molto rapidi ed è già giunta l'ora di parlare di Samsung Galaxy M31s.

In particolare, stando anche a quanto riportato da SamMobile, sui vari portali ufficiali europei di Samsung sono iniziate a comparire le pagine di supporto relative al succitato modello. I Paesi coinvolti sono parecchi, dal Portogallo alla Germania, passando per la nostra Italia. Al momento in cui scriviamo, la pagina italiana sembra essere stata rimossa, ma le fonti affermano che in precedenza era accessibile. Insomma, abbiamo essenzialmente una conferma "ufficiosa" dell'arrivo dello smartphone nel nostro Paese. A questo punto, il lancio potrebbe essere vicino.

Per quanto riguarda lo smartphone in sé, stiamo parlando di un modello annunciato in India qualche settimana fa. La scheda tecnica di Samsung Galaxy M31s comprende uno schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera posto in alto in posizione centrale, un processore octa-core Exynos 9611 operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, una GPU Mali-G72 MP3, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 512GB), una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8) + 12MP (f/2.2, ultra-wide, 123 gradi) + 5MP (f/2.4, per le macro) + 5MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.0) e una batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica a 25W.

Il prezzo di partenza europeo dovrebbe attestarsi attorno ai 250 euro, ma bisogna attendere conferme ufficiali.