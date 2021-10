Samsung Galaxy M32 con batteria da 5000 mAh scontato del 17% su Amazon

Dopo aver trattato alcuni sconti lanciati da Amazon relativamente alle RAM, torniamo a dare un'occhiata alle offerte presenti sul noto portale e-commerce. Infatti, risulta interessante approfondire la promozione relativa allo smartphone Samsung Galaxy M32.

Più precisamente, il dispositivo viene venduto a un prezzo pari a 249 euro su Amazon. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo portale, generalmente il costo del dispositivo sarebbe di 299 euro. In questo contesto, lo sconto è del 17%, dunque si possono risparmiare 50 euro. A qualcuno potrebbe sicuramente fare gola questa possibilità, contando anche la presenza di un'ampia batteria da 5.000 mAh (che può interessare coloro che sono alla ricerca di uno smartphone low cost dalla buona autonomia).

Per chi non lo sapesse, si tratta di un prodotto che non è quasi mai stato al centro di sconti. Infatti, il modello è una sorta di "esclusiva" di Amazon e del portale ufficiale di Samsung (in quest'ultimo caso il costo è di 299,90 euro). Per intenderci, lo smartphone non si riesce a trovare né sul portale ufficiale di MediaWorld né sul sito Web ufficiale di Unieuro.

In ogni caso, l'offerta rientra nell'iniziativa dei 7 giorni dedicati a Samsung lanciata da Amazon, che terminerà il 3 ottobre 2021 (in parole povere, la promozione rimarrà attiva per relativamente poche ore in seguito alla pubblicazione di questa notizia).