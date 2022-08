Samsung Galaxy M32 in sconto del 33% su Amazon Italia

Al netto dell'iniziativa promozionale Amazon Gaming Week, sulle pagine del noto portale e-commerce ci sono molte altre offerte attive. Tra queste, si fa notare uno sconto sullo smartphone Samsung Galaxy M32.

Infatti, ora il dispositivo viene proposto a un costo pari a 199 euro sul portale di Amazon Italia. Da quest'ultimo sito Web si apprende che in precedenza il prezzo dello smartphone ammontava a 299 euro, ergo c'è un possibile risparmio del 33%. Per farla breve, lo sconto è di 100 euro. Al momento in cui scriviamo il termine della promozione viene indicato "tra 7 giorni o ad esaurimento delle scorte disponibili per questa offerta".

Non si passa per rivenditori di terze parti, in quanto il prodotto risulta venduto e spedito direttamente da Amazon. Quest'ultima propone Samsung Galaxy M32 in tre colorazioni, ovvero White, Blue e Black. Ricordiamo inoltre che il display è un Super AMOLED da 6,4 pollici, nonché che ci sono 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Si fa riferimento a un modello lanciato nel 2021.

Non siamo riusciti a trovare questo specifico smartphone né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro. Capite bene, dunque, che la promozione avviata da Amazon Italia potrebbe effettivamente fare gola sotto più fronti.