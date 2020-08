Samsung Galaxy M51: trapelano i primi render, la batteria sarà enorme?

In seguito alla comparsa "ufficiosa" di Galaxy M31s, la gamma di smartphone Samsung che solitamente si distingue per la batteria (e ovviamente anche per altre caratteristiche) torna a far parlare di sé. Infatti, nelle ultime ore sono emersi parecchi dettagli in merito a Samsung Galaxy M51.

Più precisamente, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come fatto sapere dal leaker Sudhanshu1414, sono trapelati i primi render del dispositivo, che trovate a corredo della notizia. Questi ultimi ritraggono uno schermo con foro per la fotocamera posto in alto al centro e un retro con un modulo fotocamere con quattro sensori e flash LED.

Tuttavia, il succitato leaker ha anche fatto trapelare la presunta scheda tecnica di Samsung Galaxy M51. Ebbene, questo modello dovrebbe montare un display Super AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) e refresh rate "standard" (60 Hz), un processore Qualcomm Snapdragon 730, una GPU Adreno 618, 6/8GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibili tramite microSD fino a 512GB, il leaker non si è però detto certo delle informazioni sulle memorie), una quadrupla fotocamera da 64MP (f/1.8) + 12MP (f/2.2, ultra-wide) + 5MP (f/2.4, per la profondità di campo) + 5MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.2) e una batteria da ben 7000 mAh con supporto alla ricarica a 25W.

Le dimensioni dello smartphone dovrebbero essere pari a 163 x 78 x 8,5 mm, per un peso di 213 grammi. Il sistema operativo sarebbe Android 10 e non sembrano mancare jack da 3,5 mm per le cuffie, porta USB Type-C, triplo slot (Dual SIM + microSD) e sensore di impronte digitali posto lateralmente. Non ci sono ulteriori informazioni, invece, su prezzo e disponibilità, ma alcune fonti scommettono sul fatto che il lancio non sia molto lontano.

Per il resto, vi ricordiamo che la gamma Galaxy M si sta facendo conoscere sempre di più anche nel nostro Paese per via del rapporto qualità/prezzo. Se volete farvi un'idea più precisa in merito a questi dispositivi, vi consigliamo di consultare la nostra recensione di Samsung Galaxy M31, nonché quella di Galaxy M21.