Samsung Galaxy M51 ufficiale in Italia: prezzo e specifiche, 7000 mAh

In seguito all'annuncio del prezzo italiano di Samsung Galaxy M31s, l'azienda sudcoreana ha reso ufficiale l'arrivo in Italia di un altro smartphone appartenente a questa gamma, ovvero Samsung Galaxy M51. Come potete immaginare, si punta molto sulla batteria, dato che troviamo un'unità da ben 7000 mAh.

La conferma dell'arrivo dello smartphone nel nostro Paese è arrivata direttamente tramite la versione nostrana del sito ufficiale di Samsung. Da quest'ultimo portale apprendiamo anche il prezzo per l'Italia, fissato a 389 euro. Le colorazioni disponibili all'acquisto sono quelle Black e White.

Per quanto riguarda la scheda tecnica di Samsung Galaxy M51, troviamo un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e foro per la fotocamera posizionato in alto al centro, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 730G operante alla frequenza massima di 2,2 GHz, una GPU Adreno 618, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 512GB), una quadrupla fotocamera da 64MP (f/1.8) + 12MP (f/2.2, grandangolare, 123 gradi) + 5MP (f/2.4, per le macro) + 5MP (f/2.4, per la profondità di campo), una fotocamera frontale da 32MP (f/2.2) e una batteria da 7000 mAh con supporto alla ricarica a 25W.

Non mancano triplo slot, NFC, USB Type-C 2.0, jack audio per le cuffie da 3,5 mm, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac. C'è anche il sensore di impronte digitali posto lateralmente.