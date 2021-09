Samsung Galaxy M52 5G si mostra in render e specifiche tecniche: che display!

Sempre più dispositivi di casa Samsung sono nella bocca dei tipster del settore. Dopo avere trattato le ultime indiscrezioni sulla feature top di gamma in arrivo su Galaxy A, serie di fascia medio-alta del colosso sudcoreano, ora è il momento di dare un’occhiata a render e possibili specifiche tecniche di Samsung Galaxy M52 5G.

Questo smartphone dovrebbe giungere anche sul mercato del Vecchio Continente, ma a riceverlo in primis saranno gli utenti indiani. Proprio dall’India trapelano questi rumor su Samsung Galaxy M52 5G grazie al noto, giovane tipster Ishan Agarwal e ai colleghi di MySmartPrice che hanno collaborato con lui e di cui trovate i render in copertina e in calce a questa notizia.

Le immagini condivise parlano chiaro: Galaxy M52 5G potrebbe dotarsi di un display con notch punch-hole in alto al centro, mentre posteriormente appariranno linee verticali a dare vita alla scocca, assieme al modulo fotocamera in leggero rilievo.

Dal punto di vista tecnico, i sensori in dotazione dovrebbero essere un grandangolare principale da 64 megapixel, assieme a un ultra-grandangolare da 12 megapixel e un sensore di profondità da 5 megapixel; anteriormente, invece, si vocifera una lente da 32 megapixel. Lato display si parla di un pannello SuperAMOLED Full HD+ da 6,7 ​​pollici protetto da Gorilla Glass 5 e con supporto al refresh rate fino a un massimo di 120 Hz. Sotto la scocca, infine, dovrebbe apparire il chipset Qualcomm Snapdragon 778G accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di archiviazione espandibile tramite microSD. Mancano dettagli in merito alla batteria, eccetto per la dotazione di un caricabatterie da 15 W all'interno della confezione. Come sempre, consigliamo di prendere questi rumor con le pinze.

Tra le altre indiscrezioni di mercato del momento figura anche Samsung Galaxy Tab S8, di cui sono trapelati dettagli su chipset e periodo di lancio.