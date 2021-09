Samsung Galaxy M52 5G ufficiale in Europa: ecco le specifiche tecniche

Samsung oggi ha presentato silenziosamente lo smartphone di fascia media Samsung Galaxy M52 5G rivelandolo sul sito ufficiale polacco in ogni minimo dettaglio. Sebbene i prezzi debbano ricevere ancora conferma, dato che il lancio indiano è atteso per il 28 settembre, ora possiamo dare un’occhiata alle specifiche tecniche integrali.

Galaxy M52 5G giunge dotato del chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, il quale conta su un processore Kryo 670 dal clock massimo di 2,4 GHz e un chip grafico Adreno 642L. Ad accompagnarlo sono 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite slot microSD dedicato. Come batteria, invece, troviamo una cella da 5.000 mAh con ricarica rapida fino a 25W, ma che non potrà supportarla a tutti gli effetti mancando l’adattatore nella confezione di vendita.

Esternamente notiamo subito il display Super AMOLED+ da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate di 120Hz e notch punch-hole centrale per ospitare la fotocamera selfie da 32 MP. Posteriormente, invece, il modulo fotocamera rettangolare con angoli tondeggianti porta un sensore principale da 64 megapixel con apertura f/1.8 accompagnato da un ultra grandangolare da 12 MP f/2.2 e un sensore macro da 5 MP f/2.4, oltre al consueto flash LED.

Tra le altre funzionalità troviamo infine un sensore di impronte digitali montato lateralmente che funziona anche come pulsante di accensione, mentre il sistema operativo al lancio è Android 11 con One UI 3.1.

Allo stato attuale non sono noti dettagli ufficiali in merito alla disponibilità anche in Italia e al prezzo, sebbene indiscrezioni recenti abbiano parlato di 380 Euro di listino, per le colorazioni standard Blu, Nero e Bianco.

