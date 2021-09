Samsung Galaxy M52 è realtà: annuncio previsto per il 19 settembre!

Amazon India ha confermato che il Samsung Galaxy M52 5G verrà rivelato il 19 settembre. Lo smartphone è apparso sulla landing page indiana del colosso dell'ecommerce, insieme alle frasi "The new Galaxy M" e "Meanest Monster Display": l'immagine mostrata da Amazon India è simile al render del Samsung Galaxy M52 leakato online qualche giorno fa.

Secondo quanto mostrato da Amazon India, il device avrà un "2x smoother display", in riferimento al miglioramento del refresh rate dello schermo, che passerà dai 60 Hz dell'M51 ai 120 Hz dell'M52 5G. Riguardo alle specifiche tecniche non sappiamo molto: un leak parlava di un Galaxy M52 con SoC Snapdragon 888, ma altri rumor dicono che il dispositivo avrà un chipset basato sullo Snapdragon 778G. Stando al banner promozionale di Amazon, comunque, la CPU del Samsung Galaxy M52 sarà il 55% più veloce di quella dell'M51.

Non abbiamo ancora notizie o indiscrezioni circa la RAM, la memoria interna o la fotocamera, ma sappiamo che la batteria del Samsung Galaxy M52 5G sarà da 5000 mAh, un netto peggioramento rispetto ai 7000 mAh del Samsung Galaxy M51. Infine, come dice il nome del dispositivo, lo smartphone vanterà la connettività 5G. Per ulteriori informazioni, dunque, non resta che aspettare la presentazione del dispositivo.