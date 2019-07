Samsung Galaxy Note 10+ 5G: trapelano informazioni su design e prezzo

Verizon, uno dei più famosi operatori telefonici statunitensi, ha recentemente fatto trapelare in anticipo, probabilmente a causa di un errore, una pubblicità di Samsung Galaxy Note 10+ 5G, smartphone che verrà annunciato il prossimo 7 agosto. L'immagine in questione ci fornisce interessanti dettagli sia per quanto riguarda il design e il prezzo.

Infatti, come potete vedere negli screenshot presenti in allegato alla notizia (rilanciati anche da un noto leaker), con l'acquisto di un'unità della versione 5G di Samsung Galaxy Note 10 verrà regalata anche un'unità della versione base dello smartphone. Questo ha sin da subito fatto discutere gli appassionati di smartphone, visto che lascia presumere che il dispositivo possa avere un prezzo particolarmente alto.

Oltre a questo, la pubblicità di Verizon è accompagnata anche da un render di Galaxy Note 10+ 5G, che va di fatto a confermare i rumor emersi in passato in merito al design dello smartphone. Infatti, nell'immagine si nota chiaramente la presenza di una tripla camera posteriore con flash Dual LED e di un pannello all-screen con foro per la fotocamera. Insomma, sembra proprio che il look di Galaxy Note 10 sia ormai confermato e non ci resta che attendere qualche giorno per una conferma ufficiale: il 7 agosto non è poi così lontano!