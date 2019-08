Samsung Galaxy Note 10: cosa cambia rispetto a Galaxy Note 9?

Ogni qualvolta viene presentato un nuovo smartphone top di gamma, l'utenza si chiede sembra quali siano le novità rispetto alla precedente versione. Questo dubbio ha accompagnato anche l'annuncio di Samsung Galaxy Note 10, che si deve confrontare con il "vecchio" Galaxy Note 9.

Ebbene, Galaxy Note 10 è più potente del suo predecessore a livello di "forza bruta". Troviamo infatti il nuovo processore octa-core Exynos 9825 operante alla frequenza massima di 2,73 GHz, mentre Galaxy Note 9 disponeva di un SoC Exynos 9810 meno performante. Galaxy Note 10 dispone poi di una tripla fotocamera posteriore da 12MP (apertura variabile da f/1.5 a f/2.4) + 12MP (f/2.1, zoom 2x) + 16MP (grandangolare, f/2.2), mentre Galaxy Note 9 si fermava a una dual camera.

Un altro aspetto interessante di Note 10 è la presenza di un foro per la fotocamera posto in alto nella parte centrale del display. Questa scelta da parte di Samsung è pensata per incrementare lo screen-to-body ratio e dare una sensazione "all-screen" all'utente. D'altronde, i bordi sono piuttosto sottili e il design Infinity-O rende più immersiva la visione di contenuti multimediali.

Da segnalare anche il fatto che Samsung ha eliminato il tasto per l'assistente Bixby da Galaxy Note 10, una decisione dovuta allo scarso utilizzo del pulsante in molti mercati. Una delle novità più importanti sono le gesture per il pennino. Queste ultime permettono, ad esempio, di scorrere la galleria delle immagini con la penna anche stando a circa 20 centimetri dallo schermo. Samsung Galaxy Note 10 implementa anche una funzionalità pensata per gli streamer: l'utilizzo della fotocamera frontale come webcam.

La vera novità di quest'anno è però l'arrivo di una variante Plus. Quest'ultima dispone di caratteristiche tecniche simili al modello base, ma aggiunge un sensore ToF alla fotocamera posteriore, porta il display a 6,8 pollici con una risoluzione di 3040 x 1440 pixel, dispone di una batteria da 4300 mAh e arriva a 12GB di RAM e a 256/512GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB). Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la nostra prova di Samsung Galaxy Note 10.