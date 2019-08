Galaxy Note 10+: le nostre impressioni dopo una settimana di utilizzo

E' tempo di un primo bilancio per il Galaxy Note 10, lo smartphone top di gamma per la seconda metà del 2019 di Samsung, che è stato presentato ad inizio mese ed ha già registrato riscontri importanti da parte di utenti e stampa.

Sul nostro canale ufficiale YouTube è disponibile il video che vi proponiamo in calce, in cui facciamo un bilancio della prima settimana di utilizzo dello smartphone. Nel filmato ci riferiamo al Note 10+ e non alla versione classica.

La linea di smartphone è disponibile in Italia dallo scorso 23 Agosto, non solo tramite il negozio ufficiale Samsung ma anche nelle varie catene di distribuzione e gli operatori telefonici, alcuni dei quali lo propongono già a prezzo scontato.

Il Galaxy Note 10 include un processore octa-core Exynos 9825 da 2,73 GHz, GPU Mali-G76, 8 gigabyte di RAM e 256GB di memoria interna non espandibile tramite microSD. Lo schermo, invece, è un AMOLED da 6,3 pollici, mentre la batteria è da 3.500 mAh. A livello fotografico troviamo una tripla lente posteriore da 12+12+16 megapixel. Il prezzo di lancio è di 979 Euro.

La variante Plus invece sfoggia uno schermo da 6,8 pollici e si differenzia per l'aggiunta di un sensore ToF alla fotocamera posteriore. La batteria invece è da 4.300 mAh, mentre a livello di memoria sul mercato arriverà anche una versione con 12GB e RAM, mentre lo storage sarà da 256 e 512GB, espandibili fino ad 1TB.