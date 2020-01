Samsung Galaxy Note 10 Lite si fa vedere dal vivo in alcune foto

Dopo le innumerevoli indiscrezioni delle ultime settimane, Samsung Galaxy Note 10 Lite torna a far parlare di sé per via di un leak piuttosto importante.

Infatti, stando anche a quanto riportato da PhoneArena e come scritto su Twitter da TechTalkTV, sono trapelate online delle immagini dal vivo del presunto smartphone Samsung Galaxy Note 10 Lite, di cui si sta tanto discutendo nel corso delle ultime settimane. Dalle foto si nota la presenza di un foro per la fotocamera e di una tripla fotocamera posteriore disposta "a quadrato" in alto a sinistra.

Stando ai precedenti rumor, Galaxy Note 10 Lite dovrebbe montare un display OLED Infinity-O da 6,7 pollici con risoluzione di 2400 x 1080 pixel e sensore d'impronte digitali integrato, un processore Exynos 9810, 6GB di RAM, 128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD), una tripla fotocamera posteriore da 12MP (f/1.7) + 12MP (f/2.2, ultra-wide) + 12MP (f/2.4, tele), una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25W. Non dovrebbe ovviamente mancare la S-Pen.

Insomma, non ci resta che attendere dettagli ufficiali da parte di Samsung. Al momento non ci sono informazioni relative al possibile prezzo dello smartphone, ma secondo alcune fonti Samsung potrebbe mettere in atto una strategia "aggressiva".