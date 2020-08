Samsung Galaxy Note 10 Lite, Xiaomi Redmi 9 e TV Samsung QLED in sconto da Mediaworld oggi

Dopo aver parlato del nuovo volantino di Euronics, torniamo sul sito web di Mediaworld per gli "Sconti solo per Oggi" che come al solito si sono rinnovati e propongono un'ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d'elettronica.

Quest'oggi troviamo Xiaomi Redmi 9 da 64 gigabyte, nelle colorazioni Grey e Purple, brandizzato WindTre, a 149,99 Euro, 20 Euro in meno rispetto ai 169,99 euro di listino. Il Samsung Galaxy Note10 Lite silver, anch'esso brandizzato WindTre, invece passa a 369 Euro dai 629 Euro imposti dal produttore. L'Honor 8A Gold, a marchio TIM, invece può essere acquistato a 99,99 Euro, per un risparmio di 50 Euro dai 149,99 Euro precedenti.

Fronte TV, il Samsung QLED QE50Q60TAUXZT da 50 pollici è disponibile a 664 Euro: in questo caso siamo di fronte ad un risparmio di quasi 200 Euro se si tiene conto che il prezzo imposto dal colosso coreano è di 849 Euro. Interessante anche la promozione sul Samsung UE55TU8500UXZT da 55 pollici, a 602 Euro, dai 799 Euro precedenti. Tornando ai TV QLED, citiamo anche l'offerta sul QE75Q90RATXZT da 75 pollici che può essere acquistato a 2499 Euro rispetto ai 3299 Euro precedenti.

In sconto troviamo anche la soundbar Samsung HW-T550-ZF a 229,99 Euro, per un risparmio di 50 Euro.

Il notebook Lenovo Legion da 15,6 pollici con processore Intel Core i7, hard disk da 1 terabyte, SSD da 256GB, 16GB di RAM e scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2070 Max-Q con 8 gigabyte di memoria dedicata invece può essere acquistato a 1899 Euro.