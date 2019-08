Samsung Galaxy Note 10 e Note 10+ è già disponibile su Amazon

Dopo la presentazione di ieri, i Galaxy Note 10 e Note 10+ sono già disponibili in preordine su Amazon Italia, sebbene la data di spedizione prevista sia quella del 23 Agosto 2019. Gli utenti interessati però nel frattempo possono assicurarsi una delle unità per riceverla a casa proprio al day one.

Di seguito le varie versioni disponibili:

Samsung Galaxy Note10 Display 6.3", Aura Glow, 256 GB, RAM 8 GB, Batteria 3.500 mAh, 4G, Dual SIM, Smartphone, Android 9 Pie [Versione Italiana] 2019: 979 Euro

Samsung Galaxy Note10+ Display 6.8", Aura Black, 256 GB Espandibili, RAM 12 GB, Batteria 4.300 mAh, 4G, Dual SIM, Smartphone, Android 9 Pie [Versione Italiana] 2019: 1.129 Euro

La versione da 6,3 pollici è disponibile sia nella colorazione silver che black, ed Amazon nella scheda tecnica precisa che la consegna è garantita il giorno d'uscita. Il Note10+, invece, è disponibile in versione dual sim nelle medesime colorazioni.

Ricordiamo che la memoria del Galaxy Note 10 classico non è espandibile in quanto non presente alcuno slot per le microSD. Sulla versione più grande invece troviamo lo slot che consente di raggiungere fino ad 1 terabyte di memoria. Sul mercato però arriverà anche una versione con 512GB di storage interno.

Le principali differenze tra i due dispositivi sono da ricercare nella presenza del sensore ToF per la fotocamera e la batteria da 4300 mAh, oltre che ovviamente i 12GB di RAM e lo schermo da 6,8 pollici.