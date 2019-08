Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus: prezzi italiani e specifiche

Durante l'evento Unpacked che si sta tenendo in questi minuti, Samsung ha svelato i nuovi smartphone Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10 Plus. Sappiamo già anche i prezzi italiani e le principali specifiche, visto che abbiamo avuto modo di provare in anteprima lo smartphone durante gli ultimi giorni.

Samsung Galaxy Note 10, la versione base della gamma di smartphone della società sudcoreana, è spinto da un processore octa-core Exynos 9825 operante alla frequenza massima di 2,73 GHz, affiancato da una GPU Mali-G76, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna non espandibile. Troviamo poi uno schermo AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione 2280 x 1080 pixel, una batteria da 3500 mAh e una tripla fotocamera posteriore da 12MP (apertura variabile da f/1.5 a f/2.4) + 12MP (f/2.1, zoom 2x) + 16MP (grandangolare, f/2.2). Samsung Galaxy Note 10 è disponibile in preordine da oggi a un prezzo di 979 euro. Le colorazioni disponibili solo Aura Glow e Aura Black

Samsung Galaxy Note 10 Plus, invece, dispone di caratteristiche tecniche simili al modello base, ma aggiunge un sensore ToF alla fotocamera posteriore, porta il display a 6,8 pollici con una risoluzione di 3040 x 1440 pixel, dispone di una batteria da 4300 mAh e arriva a 12GB di RAM e a 256/512GB di memoria interna (espandibile fino a 1TB). Samsung Galaxy Note 10 Plus è disponibile in preordine da oggi a un costo di 1129 euro per il modello da 12/256GB e di 1229 euro per quello da 12/512GB. Le colorazioni disponibili solo Aura Glow e Aura Black. Non manca anche una variante 5G (12/256GB, solo colorazione Aura Black) che verrà venduta a un costo di 1229 euro. Per maggiori informazioni, vi consigliamo di consultare la nostra prova di Samsung Galaxy Note 10 e Note 10 Plus.